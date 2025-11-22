Türk F-16’ları Katar’da Yırtıcı Şahin-6 Tatbikatına Katıldı
9-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yırtıcı Şahin-6 Tatbikatına, Dukhan Hava Üssü’nde konuşlu Türk Hava Kuvvetleri unsurları da katıldı. Tatbikatta, Hava Unsur Komutanlığı’na bağlı 3 adet F-16 uçağı görev aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri’nin uluslararası iş birliği ve müşterek harekât kabiliyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü duyurdu.