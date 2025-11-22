Buluşmada, Antalya’nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimdeki stratejik önemi, yatırım ikliminin güçlendirilmesi ve ihracat potansiyelinin artırılması için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ayrıca MÜSİAD Antalya’nın iş dünyasıyla yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin bereketli alın terini, üretimini ve ticaretini güçlendirmek adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.