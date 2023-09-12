Kemerli burunlarda yapılan işlem, genellikle o kemerin alınmasıdır. Eğer hasta kemerinden kurtulmak istiyorsa estetik operasyonla o kemeri çıkarıyoruz. Kemer, kemik kemer ve kıkırdak kemer olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kemik kemer, burnun üst tarafındaki bölümden oluşmaktadır. Daha aşağıda ise kıkırdak kemer vardır. Bazı hastalarda kemik kemer daha fazladır. Bazılarında ise kemer daha çok kıkırdaktan oluşmaktadır. Alındıktan sonra bu bölgenin tekrar onarımının yapılması çok önemlidir. Biz kemeri aldıktan sonra o bölgenin normal anatomisini ve kemik ile kıkırdağın birbirine geçiş bölgesindeki anatomiyi bozmaktayız.

Burun estetiği ile ilgili görünen bozuklukların önemli bir kısmı ön bölümde ve özellikle kıkırdak ile kemer geçme bölgesinde meydana gelmektedir. Eğer bu gerekli işlemler yapılmazsa bu bölgede düzensizlikler ‘ters v’ deformitesi adını verdiğimiz bir takım gölgelenmeler ortaya çıkar ki bu da hastanın burun estetiği operasyonunda geçirdiğinin başkaları tarafından anlaşılmasına neden olur. Kemer alındıktan sonra o bölgenin yeniden rekonstrüksiyonunun yapılması ve normale yakın anatominin sağlanması gerekmektedir. Bunun için neler yapmaktayız? Kemer alındıktan sonra ortaya çıkan boşluğu, çıkardığımız kemiği incelterek oraya yerleştirmek suretiyle ya da bazı kıkırdakları koruyarak onları içe döndürmek suretiyle kıkırdak kemeri rekonstrüksiyonunu yapmaktayız. Bu bölgede hiçbir düzensizlik olmayacak şekilde kemer alındıktan sonra bir cerrahi düzeltme sağlayabilirsek ameliyat sonrasında da hastanın ön görünümünde son derece natürel ve kimse tarafından anlaşılmayacak bir görünüm ortaya çıkabilecektir. Kemer bölgesi ve burnun ön görünümü gerçekten burun ameliyatının en incelikli bölgelerinden bir tanesidir.