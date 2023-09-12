Tedavi sırasında hastaların, kemik iliği baskılanır ve kan hücreleri azalabilir. Bu nedenle enfeksiyonlara yatkınlık artar. Hasta, her yerde dikkat ettiği gibi hastanede de hijyenik kurallara çok dikkat etmelidir. Özellikle hastanede dirençli mikroorganizmalar daha fazladır. O yüzden dokunduğu yerlere dikkat etmeli ve ağız, göz teması olmadan önce mutlaka ellerini yıkamalıdır. Bunun dışında hastanede randevularına dikkat etmelidir ve nerede, kiminle saat kaçta görüşecekse bunu iyi organize etmelidir.