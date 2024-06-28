Zeytinburnu’nda 2020 yılında 5 el ateş ettiği eşini yaralama suçundan tutuklu yargılanan ancak daha sonra tahliye edilen Ragıp Canan, adli tedbir olarak kullanılan elektronik kelepçesini üçüncü kez kırdı. 4 yıldır boşanamadığını belirten Nurtaç Canan, ölüm tehditleri almaya devam ettiğini söyleyerek, “Evden çıkamıyorum, markete gidemiyorum. Çünkü bu adam her an benim karşıma çıkabilir. Onun elinde silah var. Ben durup onu seyredeceğim, ne zaman kafama sıkacak diye bekleyeceğim. Ben soruyorum; bu adamdan nasıl kurtulacağım?” dedi.

Nurtaç Canan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı 25 yıllık eşi Ragıp Canan’dan ayrılma kararı aldı. Nurtaç Canan, 4 Haziran 2020 günü babasının Zeytinburnu’ndaki evindeyken içeri giren Ragıp Canan eşini 5 el ateş ederek yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere, “Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum” yazısını yazdı. Kurşunların hedefi olan kadın, uzun bir savaşın ardından hayata tutundu. Hakkında hazırlanan iddianame kapsamında yargılanan Ragıp Canan’a ‘eşini kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra Nurtaç Canan, ilk iş olarak boşanma davası açtı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. 4 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlanmazken, eşini silahla yaralayan Ragıp Canan 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Ragıp Canan eşiyle barışmak istedi fakat Nurtaç Canan kabul etmedi. Hakaret ve tehdit yoluna başvuran Ragıp Canan, 5 kurşunla yaraladığı eşi Nurtaç Canan’a korku dolu günler yaşatmaya devam etti. Mesaj yoluyla Nurtaç Canan’ı tehdit etmesi nedeniyle Ragıp Canan’a elektronik kelepçe takıldı. İlk kez nisan ayında kelepçeyi kıran Ragıp Canan, yaklaşık 4 gün önce üçüncü kez kelepçeyi kırarak kayıplara karıştı. Ragıp Canan, 5 kurşunla yaraladığı eşi Nurtaç Canan’a korku dolu günler yaşatmaya devam ediyor.

“Bu acıyı şu anda beni ayakta tutan oğluma yaşattım”

Eşi tarafından 5 el ateş edilerek vurulan Nurtaç Canan, “2020 Haziran ayında pandemi vardı, o zaman buraya geldik. Burada vuruldum. Daha sonra yere kanımla yazı yazdım. Öleceğimi düşündüm. ‘Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum’ dedim. Oğlum beni kanlar içinde buldu, 112’yi aradı. 6 dakika içerisinde geldiler, hastaneye gittik. Hastane kapısında benim oğlum ‘Annen ya ölecek ya da iki bacağı kesilecek’ imzası verdi. Oğlum ‘Anne ben bu imzayı atamam, kalk başka hastaneye gidelim’ dedi. Ben imzayı atmasını istedim, çok büyük bir azaptı. Oğlum ağlaya ağlaya o imzayı attı. Bunun acısı tarifsiz. Beni vuran şahıs annemi ve babamı arayıp ‘Kızınızı vurdum, gelip alın’ dedi. Onlar da bulundukları ilde saat 01.00’de pandemi nedeniyle izin almak için valilik ve kaymakamlığa gittiler. Onlar bu şekilde geldiler. Her zaman söylüyorum. Anneme, babama ve oğluma bu acıyı yaşattığım için onlardan özür diliyorum. Böyle bir adamla evlendiğim için özür diliyorum. Benim hayatımı mahvetti. Ben bu acıyı şu anda beni ayakta tutan oğluma yaşattım” ifadelerini kullandı.

“Adam her an benim karşıma çıkabilir”

Nisan ayından itibaren üç kez elektronik kelepçeyi kıran Ragıp Canan’ın yaşattığı korkuyu anlatan Nurtaç Canan, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Onların da evlatları, anneleri ve babaları var. Bu acı azımsanacak bir acı değil. Küçücük bir kelepçe var. O benim hayatımı kurtarıyordu. Geçen Ramazan Bayramı’nda 9 günlük bir tatil vardı. Kelepçeyi o zaman kırdı. Yine mücadele ettim. Korkudan evden çıkamadım. Bayram zehir oldu. Yakalandı, sonra ise Kurban Bayramı’nda yine kelepçeyi kırdı. Yine bayram zehir oldu. Bir daha tekrar kelepçe takıldı. 3-4 gün önce yine kelepçeyi kırdı. Şimdi emniyetten geldim. Kesinlikle şahsa ulaşılamıyor. Ben otoparka inemiyorum, dışarı çıkamıyorum. Evden çıkamıyorum, markete gidemiyorum. Çünkü bu adam her an benim karşıma çıkabilir. Onun elinde silah var. Ben durup onu seyredeceğim, ne zaman kafama sıkacak diye bekleyeceğim. Ben soruyorum; bu adamdan nasıl kurtulacağım?” şeklinde konuştu.

“‘Öldürmeye geliyorum’”

Geçen pazartesi günü Ragıp Canan’ın sabit hattan arayarak kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Canan, “Sürekli ölüm tehditleri, mesajlar alıyorum. Yaklaşık 5-6 tane hakaret ve tehditten davamız var. 3 gün önce, pazartesi akşamı saat 20.30 sıralarında bana sabit hattan telefon geldi. ‘Öldürmeye geliyorum’ dedi. Lütfen beni kurtarın. Beni lütfen boşandırın. Bu adamdan boşanmak istiyorum. Ben merak ediyorum, ben niye boşanamıyorum. Sizin kızınız yok mu? Ben 27 yıldır bu adamla mücadele ediyorum. Tehdit altında 27 yıl geçirdim ben. Oğluma, anneme ve babama en büyük acıyı yaşattım. Ne bekliyoruz?” diye konuştu.

“Şimdi ortalarda geziyor”

Elektronik kelepçeyi kıran Ragıp Canan’ın kayıplara karıştığını aktaran Nurtaç Canan, “Pazartesi günü aradı, ben video çektim. O günden bu yana kelepçe de yok, kendisi de yok. Ben vurulduktan hemen sonra 3 ay içinde 39 yılla yargılanırken adama 8 yıl 9 ay ceza verildi. Boşanma davam ve yanma davam vardı. Onlar hala sürüyor. Ama vurulma davası 3 ay içinde oldu bitti. Adam 2,5 yıl yattı, şimdi de ortalarda geziyor” dedi.