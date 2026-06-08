İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şüphelinin, yakalandığı sırada 6 aylık hamile olduğu ve yanında 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan 3. çocuğuna hamile olduğu öğrenilen şüpheli hakkında, hırsızlık olayları nedeniyle tutuklanmamak amacıyla sürekli hamile kaldığı yönünde iddia edildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ