İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şüphelinin, yakalandığı sırada 6 aylık hamile olduğu ve yanında 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 3. çocuğuna hamile olduğu öğrenilen şüpheli hakkında, hırsızlık olayları nedeniyle tutuklanmamak amacıyla sürekli hamile kaldığı yönünde iddia edildi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ