Buna göre, 2003 yılından 31 Mayıs 2026’ya kadar geçen 23 yıllık dönemde toplam 4 milyon 681 bin 831 kredi kullandırımı yapıldı. Sağlanan hazine destekli finansmanın toplam tutarı yaklaşık 803 milyar liraya ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, 2026 yılının ilk beş aylık döneminde de esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik desteklerin sürdüğü belirtildi. 1 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 83 bin 420 kredi kullandırımı kapsamında toplam 63,1 milyar lira tutarında hazine destekli finansman sağlandı.

Son yıllara ilişkin veriler de paylaşılırken, 2023 yılında 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar lira, 2024 yılında 232 bin 192 kredi kullandırımıyla 114,8 milyar lira, 2025 yılında ise 257 bin 709 kredi kullandırımıyla 175,8 milyar lira tutarında hazine destekli kredi verildiği ifade edildi.