Olay, Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede yakılan mangal ateşinin yakınında bulunan 2 yaşındaki Emral K., bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek ateşe düştü.

Ailesi tarafından fark edilerek ateşten çıkarılan küçük çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.