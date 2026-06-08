AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı'nın girişimleriyle kırsal mahallelere yönelik doğalgaz yatırımlarını sürdüren İNGAZ, Tahtaköprü Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına start verdi. Çalışmalar kapsamında mahallede doğalgaz hattının döşenmesine başlanırken, projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar doğalgaz kullanımına geçecek.

Mahallede başlayan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, AK Parti Tahtaköprü Mahalle Başkanı Sinan Akseyek, hizmetin mahalleye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Akseyek yaptığı açıklamada, “Mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan doğalgaz hizmetinin hayata geçirilmesinden dolayı başta AK Parti İlçe Başkanımız ve yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yatırım mahallemiz için önemli bir kazanım olacaktır” dedi.

Tahtaköprü Mahallesi’nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge sakinlerinin daha konforlu, ekonomik ve çevreci bir enerji kaynağı olan doğalgazdan faydalanması hedefleniyor.