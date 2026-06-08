Mustafa Akyol, StoryBox formatında gerçekleştirilen kapsamında gerçekleştirilen "Sıfırdan başardım" isimle programda Yıllara dayanan üretim tecrübesini samimi bir dille paylaşan Akyol, özellikle gençlerin kariyer planlamasında sıkça düştüğü "hızlı başarı" ve "hızlı zenginlik" anlayışına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Akyol, “Bugün birçok genç işe başlamadan sonuca odaklanıyor. Oysa başarı bir sonuçtur; asıl mesele değer üretmektir. Eğer yaptığınız işte gerçekten fayda oluşturuyorsanız, para zaten onun doğal sonucudur. Parayı hedef yapanlar çoğu zaman yorulur. Faydayı hedef yapanlar ise kalıcı olur” diyen Akyol, uzun vadeli düşünmenin önemine dikkat çekti. Söyleşide Türkiye mobilya sektörünün dönüşümü de geniş yer buldu. Akyol, artık yalnızca üretim yapmanın yeterli olmadığını, tasarım, teknoloji, inovasyon ve kullanıcı deneyiminin sektörün geleceğini belirleyen temel unsurlar haline geldiğini belirtti.

“Eskiden iyi üretmek rekabet avantajıydı. Bugün iyi düşünmek, iyi tasarlamak ve yenilik geliştirmek gerekiyor. Endüstride fark oluşturamayan markaların uzun vadede ayakta kalması zorlaşıyor” ifadelerini kullanan Akyol, Türk mobilya sektörünün inovasyon gücünü artırması gerektiğini vurguladı.

Akyol Life'ın yıllar içinde elde ettiği büyümenin arkasında da bu yaklaşımın bulunduğunu belirten Mustafa Akyol, başarılarının temelinde sürekli gelişim anlayışının yer aldığını söyledi. Üretim altyapısına yapılan yatırımlar, müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan ürün geliştirme süreçleri ve değişime açık kurum kültürünün markanın büyümesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Söyleşinin dikkat çeken başlıklarından biri de son dönemde geliştirilen yeni nesil yaşam sistemi markası INZO oldu. Akyol, INZO'nun klasik mobilya anlayışının ötesine geçerek kişiselleştirilmiş yaşam alanları oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

“Yeni nesil kullanıcı hazır çözümlerden çok kendine uygun çözümler arıyor. INZO'nun çıkış noktası da tam olarak buydu. İnsanların yaşam alanlarını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği bir sistem geliştirmek istedik” diyen Akyol, geleceğin mobilya sektöründe sistem düşüncesinin daha fazla önem kazanacağını söyledi. Manevi değerlerin iş hayatındaki önemine de değinen Akyol, güven, dürüstlük ve emek kavramlarının her dönemde geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Başarının yalnızca finansal göstergelerle ölçülmemesi gerektiğini belirten Akyol, "İnsan yaptığı işle birlikte kendini de inşa eder. Ticaret sadece para kazanma aracı değil, aynı zamanda karakterin ortaya çıktığı bir alandır" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere yönelik mesajlarını ise şu sözlerle özetledi: “Bir an önce zengin olmayı değil, bir konuda gerçekten iyi olmayı hedefleyin. Kendinizi geliştirin, işinizi öğrenin, sabırlı olun. Çünkü kalıcı başarı kısa yollarla değil, sağlam temeller

üzerine kurulur.”

Sektörel tecrübelerini, girişimcilik hikâyesini ve hayata bakışını Sıfırdan Başardım programında içten bir dille paylaşan Mustafa Akyol, iş dünyasındaki yolculuğunu, mobilya sektörüne dair öngörülerini ve gençlere yönelik tavsiyelerini paylaştı. Üretimden markalaşmaya, girişimcilikten kişisel gelişime kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Akyol, başarının kısa yollardan değil; sabır, disiplin ve değer üretme anlayışından geçtiğini vurguladı.