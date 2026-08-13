Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir’in Edremit ve Dursunbey ilçelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, Edremit ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Dursunbey ilçesinde yine orman dışı alanda çıkan yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yangın bölgelerinde ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedilirken, olası risklere karşı gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde vatandaşlara açık alanlarda ateş yakılmaması yönünde de uyarıda bulundu. Açıklamada, en küçük bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara yol açabileceği vurgulanarak, ormanların korunması konusunda hassasiyet çağrısı yapıldı.