Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Vahap Seçer önderliğinde, kentte yaşayan herkesin daha rahat ve konforlu bir hayat sürdürebilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Bu doğrultuda hizmet üretmeye devam eden Yol Bakım, Onarım ve Asfalt Dairesi Başkanlığı ekipleri de kenti adeta nakış gibi işleyerek yeni yolları kullanıma açıyor.

Ekipler son olarak, Başkan Vahap Seçer’in özellikle batı yönünde trafiği rahatlatmak adına projesini hazırlattığı İsmet İnönü Bulvarı’nın(2.Çevreyolu) devamı niteliğindeki Vatan Caddesi’nden batı istikametine yönelen bağlantı yolunu hizmete açtı.

Proje ve çalışma hakkında bilgi veren Yol Bakım, Onarım ve Asfalt Dairesi Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü mühendislerinden Serkan Bayazıt, “2.Çevreyolu’nu devam ettiren bir proje. Bu projemiz Çeşme Otobanı’na kadar devam edecek. Projemiz toplamda 9.7 kilometre uzunluğunda olup şu anda 980 metrelik kısmını hazırlayıp trafiği açmış bulunuyoruz. Ayrıca 140 metre uzunluğunda da Eski Köy Caddesi’ne bağlanan kısmı da tamamlayarak sürücülerin kullanımına sunduk” dedi.

Proje hakkında..

Tamamı 9.7 kilometre olan projede, hizmete alınan Vatan Caddesi’nin devamı niteliğinde ki kısım 980 metre uzunluğunda 35 metre genişliğindedir. Sürücülerin kullanımına açılan bu yolun devamında; Eski Mezitli olarak adlandırılan güzergahtan 140 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bağlantı yolu açılarak Eski Köy Caddesi’ne bağlantı yolu açılmıştır.

Çalışmalar kapsamında; 40 metre uzunluğunda 5x4 menfez, 180 metre uzunluğunda 3x3 menfez, 1606 metre kanalizasyon, alt yapı kurumlarının kullanımı için yolun enine geçişinde 3 adet 400lük koruge boru döşendi. DSİ’nin sulama kanallarının yolun altından 3 noktada 400’lük koruge boru ile geçişinin sağlandığı projede, çalışmalar kapsamında toplamda 488 metre uzunluğunda 11 bin 500 metreküp taş duvar imalatı, yolun sağ ve sol şeridinde toplam 1759 metre uzunluğunda 70x70 yağmursuyu drenaj hattı yapıldı.