İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Turgutalp Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TURGUTALP MAHALLESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte İnegöl’de yayın yapın yazılı ve görsel medya mensupları ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Turgutalp Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız başlıyor. Şu an sondaj çalışmaları ve bir yandan da binaları tahliye çalışmaları devam ediyor. Akabinde yıkım çalışmalarına ve devamında inşaat çalışmalarına başlanacak” dedi.

Muhabir: şerife öz