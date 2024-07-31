Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kereste atölyesinde spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi muhtemel facianın önüne geçti.

Yangın, Körfez Yeniyalı Mahallesi Begonya Sokak üzerinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste atölyesinde spiral makinesiyle tahta kesildiği esnada spiralden çıkan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu. Yangın çıktığını fark eden çalışanlar alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevleri kısa sürede vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar meydana geldi.