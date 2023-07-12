Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Keresteciler Sanayisi Sitesi’ndeki kereste fabrikasının bir bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Facianın önüne geçildiği yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.