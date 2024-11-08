Edirne'de Keşan Belediyesi ile Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi arasında yapılan protokole göre, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinin “Temel Klinik Bilgisi” dersinin uygulamalı eğitimleri, Keşan Belediyesi iş birliğiyle sürdürülecek.

İmzalanan protokolle öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri, pratik ortamda deneyimleyebilmeleri amaçlanıyor.

Keşan Belediyesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerine Keşan Belediyesi bünyesindeki tesislerde uygulamalı eğitim imkanları sunarak, onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak. İş birliği sayesinde öğrenciler, gerçek klinik ortamda gözlem yapma ve pratik bilgilerini pekiştirme fırsatı elde edecek.

Keşan Belediyesi'nin deneyimli veteriner hekimleri eşliğinde yapılacak olan uygulamalı derslerde, öğrencilere hayvan sağlığı, klinik bakım ve tedavi yöntemleri gibi alanlarda temel bilgiler kazandırılacak.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, eğitimde pratik deneyimin önemine vurgu yaparak, “Bu iş birliği ile gençlere mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Keşan Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz desteği sürdürecek, öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız.” dedi. Trakya Üniversitesi yetkilileri ise, protokolün, öğrencilerin sektöre daha donanımlı olarak atılmaları açısından büyük bir adım olduğunu kaydetti.