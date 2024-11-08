Son iki hafta içinde 41 ilde düzenlenen "KALKAN-28" operasyonları kapsamında, 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 59'u tutuklanırken, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerleriyle ilgili adli işlemler ise devam ediyor.

2024 yılı itibarıyla, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplamda 6339 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde, 3924 kişi tutuklanırken, 1693 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı.

"KALKAN-28" operasyonları, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Van, Erzurum, Kocaeli, Konya, Ağrı, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Samsun, Batman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Kilis'te gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.