Keşan Kent Konseyi Başkanı Başkanı Uğur Özdağlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Anbarcı, Onur Yılmaz, Meclis Üyeleri Ayşe Deniz, Göksel Aktaş, Tarık Özbek ve Genel Sekreter Erdem Başak Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni konuk etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ziyaret ile ilgili yapılan açıklama şöyle; “Ziyaret kapsamında bölgemiz ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanları üzerine istişarelerde bulunduk.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.”