Edirne’nin Keşan ve İpsala sınırları içinde 100 MW kurulu gücünde Akça Beyendik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (DRES) kurulacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Menderes Tekstil, 1,3 milyar lira yatırımla Edirne’de 100 MW kurulu gücünde Akça Beyendik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (DRES) kuracak.

Menderes Tekstil San. ve Tic. AŞ tarafından Edirne ili, Keşan ve İpsala, Beyendik, Paşayiğit, Lalacık, Maltepe, Pazardere Köyleri sınırlarında 100 MW kurulu gücünde Akça Beyendik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (DRES) kurulması planlanıyor.

1 milyar 300 milyon lira değerindeki proje ile yaklaşık 32 bin metrekarelik alanda rüzgârdan elektrik üretilecek ve depolanacak.

Kurulacak olan santralde 10 adet türbin kurulacak. 1,2 hektarlık alanda kurulacak 100 MWh kapasiteli depolama tesisinde lityum-iyon batarya teknolojisi kullanılacak