Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, suyun tasarruflu kullanılması yönelik uyarılarda bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da zabıta ekipleri, duyarlı vatandaşlarca Alo 153 Çözüm Masasına iletilen su israfı ihbarlarına anında müdahale ederek, uyarılarda bulundu.

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Günsal, su israfa karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, susuzluk alarmına destek olan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

“Susuzluk ile mücadelemize destek veren vatandaşlarımızdan su israfı yapanlar ile ilgiliihbarlar gelmeye devam ediyor" diyen Günsal, "Duyarlı vatandaşlarımızın alo 153 Çözüm Masamıza ilettiğiihbarlara ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekiplerimiz; halı, araç ve bahçe yıkayarak su israfı yapan ev ve iş yerlerine uyarılarda bulunuyor. Susuzluk ile mücadelemize destek veren ve ihbarlarıyla bu mücadeleye katkıda bulunan tüm duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte Keşan Belediyesi zabıta ekiplerimize ve 7/24 hizmet veren çözüm masası personelimize teşekkür ediyoruz. Su tasarrufu ile ilgiliönlemlerimiz, tedbirlerimiz ve mücadelemiz devam edecek.” diye konuştu.

“SIKINTI HEPİMİZİN”

Vatandaşlara su tasarrufu konusunda gerekli uyarıların yapıldığını belirten Günsal, “Susuzluk nedeniyle su israfını önlemeliyiz. Uyarılarımızı sık sık tekrarlayacağız. Vatandaşlarımızda bu sıkıntılı dönemi atlatmak için destek bekliyoruz. Sıkıntı hepimizin. Eğer suyumuzu tasarruflu kullanırsak bu dönemi rahatça geride bırakacağız. Su tasarrufu konusunda alınan tedbirlere uyulmaması halinde vatandaşlarımız Alo 153 Çözüm Masası’na bilgi verebilirler" dedi.