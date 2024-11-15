Edirne’nin Keşan ilçesindeki iki ayrı iş yerinde yapılan aramada tütünle doldurulmuş ve boş şekilde toplamda 87 bin 670 makaron geçirildi

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından Keşan’da tütün ve tütün mamulleri satan 2 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; tütünle doldurulmuş 12 bin 120 adet, 75 bin 550 adet boş olmak üzere toplamda 87 bin 670 adet makaron, bin 90 kilitli poşet, 186 boş sigara kutusu, yeniden kullanılmak üzere kesilmiş vaziyette 28 bandrol, sigara sarmak için kullanılan 3 makine ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.