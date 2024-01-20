Edirne’nin Keşan ilçesinde beklenen kar yağışı başlarken, yağış yüksek bölgeler başta olmak üzere etkisini artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı bölgelerden olan Edirne’nin Keşan ilçesinde, akşam üzeri başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırmaya başladı. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde daha da etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından, vatandaşlara evlerinin yolunu tutarken sokaklar boş kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde, İl Özel İdaresi ekipleri de kar yağışıyla ilgili köylerde tedbir aldı.