Edirne’nin Keşan ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Malkara istikametinden Keşan istikametine giden H.K. yönetimindeki 59 AK 088 plakalı kamyonet, Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen kamyonette yolcu olarak bulunan G.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.A., Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.