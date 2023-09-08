Edirne'de Keşanlı basın mensupları, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Yalçın’a 'hoş geldin' ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin’in terfi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevine atanması sonrasında Edirne Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Yalçın ilçedeki görevine başladı.

Keşanlı basın mensuplarından Medya Keşan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bülent Saylam, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Başkanı, Medya Keşan Gazetesi Haber Sorumlusu, İGFA Edirne Temsilcisi ve Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Demir, İHA Keşan Muhabiri ve Gündem Saros Muhabiri İlker Gürel, DHA Keşan Muhabiri ve Volkan Gazetesi Muhabiri H.Ünsal Yücel, AA Keşan Muhabiri, Keşan FM ve Keşan Online Muhabiri Gökhan Aksoy ile Keşan’ın Neşesi internet sitesi Muhabiri Selim Şen, Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Müdür Yalçın ise, ziyarete gelen gazetecilere teşekkür ederek, basınla iyi diyalog konusuna sıcak olduğunu belirtti.