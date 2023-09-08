Doğum annenin sancılarının 10 dakikaya düşmesiyle başlamaktadır. Anne adayı hamilelik boyunca zaman zaman sancı yaşamaktadır. Özellikle doğumun son aylarına yaklaşıldığında günde 5 -6 kez sancı hissetmek gayet normaldir. Ancak doğum sancıları devamlı ve sık aralıklarla olmaktadır. Sancılar 10 dakikada bire düştüğünde doğumun başladığı anlamına gelmektedir. Sancıların on dakikada bire düşmesiyle anne adayı hastaneye başvurmalıdır.

Doğum sancıları annelerin söylediğine göre hayatlarında hissettikleri en dayanılmaz ağrıdır. Çok şiddetli bir ağrı olan bu ağrıya dayanmasının güçlüğünün yanı sıra anne adayını da çok fazla yormaktadır. Nefes almak ise ciddi anlamda annenin rahatlamasını sağlamaktadır. Bunun için de doğumdan önce anneye nefes ve solunum teknikleri, egzersizleri öğretilmektedir. Anne adayı doğum esnasında öğrendiği nefes egzersizlerini yaparak doğum sancılarının üzerinden çok daha kolay gelebilir.

Doğum esnasında annenin konsantresi çok önemlidir. Ancak bununla birlikte doğru nefes almak ve doğru ıkınmakta doğumun çok daha kolay gerçekleşmesini sağlamaktadır. Nefes egzersizlerini ilk kez doğumda yapmak anne adayının başarısız olmasına sebep olacaktır. Bunun için de annenin doğumdan önce mutlaka nefes egzersizleri yapması gerekmektedir. Eğer ki bulunduğunuz kentte hamile egzersiz kursları bulunuyorsa bu kurslara gitmenizde fayda vardır. Çünkü bu kurslar doğum için önemli bir avantajdır.

Doğumda Nasıl Nefes Alınmalıdır? En Doğru Nefes Tekniği Nasıldır?

Nefes alıp verirken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken nefesin burundan alınarak, ağızdan verilmesidir. Ancak nefes alıp verme çok hızlı olmamalı, normal hızda nefes alınıp verilmelidir. Nefes alıp vermenin üç tekniği bulunmaktadır. Göğüs solunumu, karın solunumu ve göğüsle birlikte karın solunumu doğum esnasında yapabileceğiniz nefes teknikleridir.

Göğüs Solunumu Nasıl Yapılır?

Göğüs solunumu yaparken nefesi burnunuzdan almalısınız. Nefesi alırken mutlaka göğsünüzü şişirmelisiniz. Nefesinizi verirken de ağzınızdan nefes vermelisiniz ve nefesinizi verirken göğsünüzü indirmelisiniz. Göğüs solunumu esnasında yalnızca göğüs şişirilmelidir. Karın bölgesinin şişirilmemesi gerekmektedir. Bu solunum zor bir solunum egzersizi değildir. Herkes rahatlıkla bu solunumu uygulayabilir. Bunun için de zor bir egzersiz değildir.

Karın Solunumu Nasıl Yapılır?

Karın solunumu göğüs solunumuna göre çok zor olan bir solunum tekniğidir. Ancak zor olan bu solunum tekniği egzersizlerle ve alıştırmalarla geliştirmek, uygulamak kolaylaşmaktadır. Bu egzersizi yaparken dik bir şekilde oturmalı ve sırtınızı bir yere dayayarak, sırtınızı dik tutmalısınız. Nefesinizi yine burnunuzdan almalısınız. Ancak nefes alırken göğsünüzü değil karnınızı şişirmelisiniz. Bu şekilde nefes alırken özellikle göğsünüzü şişirmemeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu tekniği uygulamak ve doğru uyguladığınızı anlamak için bir elinizi karnınızda tutarken, bir elinizi de göğsünüzde tutmalısınız. Bu şekilde göğsünüzü mü, karnınızı mı şişirdiğinizi anlayabilirsiniz. Doğru nefes tekniği uyguladığınızı bu şekilde anlayabilirsiniz. Karın solunumu tekrarlayarak zamanla alışırsınız ve doğum esnasında da uygulayabilirsiniz.

Göğüs solunumu günlük hayatımızda kullandığımız bir solunumken, karın solunumu günlük hayatımızda kullandığımız bir solunum değildir. Ayrıca karın solunumu göğüs solunumuna göre de zor bir solunumdur. Karın solunumunu yapmak için doğum öncesinde mutlak suretle alıştırma yapmanız gerekmektedir. Karın solunumu yaparken ilk denediğinizde solunumu gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ancak alıştırmalardan sonra solunumunuzu gerçekleştirmeniz de mümkün olacaktır.

Karın solunumu yaparken bir elinizi karnınıza bir elinizi de göğsünüze koymalısınız. Daha sonra burnunuzdan derin bir nefes almalısınız. Nefes alırken göğsünüzün şişmemesine yalnızca karnınızın şişmesine dikkat etmelisiniz. Yalnızca karnınızı şişirene kadar alıştırmalara devam etmelisiniz. Solunumla karnınızı şişirmeyi öğrendiğinizde nefesinizi verirken de yavaş şekilde nefesinizi vermeli ve nefes verirken karnınızı indirmelisiniz.

Doğum esnasında annenin solunum yapacağı iki evre bulunmaktadır. Birinci evre rahmin kasılmaya başlaması ve rahmin açılmasını içine alan doğumun birinci evresidir. İkinci evre ise bebeğin çıkışını kapsayan doğumun ikinci evresidir. Doğumun ilk evresinde yalnızca nefes tekniği uygulanmaktadır. İlk evrede ıkınma uygulanmaz. Ancak rahim ağzı tam açıldıktan sonra solunum tekniğiyle birlikte ıkınma tekniği de uygulanmaya başlamaktadır. Rahim ağzının tam olarak açıldığını anne kendisi anlayamaz. Burada rahim ağzının tam açıldığını doktor haber vermektedir. Bu aşamadan sonra anne nefes tekniğine bağlı olarak ıkınma tekniği de uygulamaktadır.

Doğumun ilk evresinde doktorunuzun dediği şekilde nefes alıp vermelisiniz. İlk evresinde ıkınma yoktur. Ancak doktorunuz rahim ağzının tam açıldığını söyledikten sonra ıkınmaya başlamalısınız. Bağırmanız ve ıkınırken ses çıkarmanız sizin rahatlamanızı sağlayacaktır.