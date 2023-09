Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kozköy ile İpsala’ya bağlı Pazardere Köyü arasındaki stabilize yolun onarılmasını bekliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar, Beyendik ve İpsala gitmek istediklerinde Kozköy ile Pazardere yolunu kullandıklarını belirterek, bu yolun onarılmasını talep etti.

Söz konusu yolun kötü bir durumda olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Hem Keşan İl Genel Meclis üyelerine, hem de İpsala İl Genel Meclis üyelerine sesleniyoruz. ve bu yolun yapılması için bir an önce başlatılmasını bekliyoruz. Bu yolun durumu çok kötü. Sayın Valimiz Yunus Sezer de, 'Her şikayetinizi bana bizzat iletin' açıklaması yapmıştı. Umarım Sayın Valimiz de bu sesimizi duyar ve bir an önce bu sorunun çözümü için gerekeni yapar” diye konuştu.