Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 16 KGT 70 plakalı kamyon trafiğin durması nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından seyir halinde sırasıyla 1-URK-241 plakalı otomobil, 26 AKY 169 plakalı otomobil ile 16 AGZ 898 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu otomobillerde yolcu konumunda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza sonucu otomobillerde ve kamyonette ağır hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ