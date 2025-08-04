Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniköy mahallesinde gece saatlerinde 2 hırsız 16 KR 367 plakalı otomobili düz kontak yaparak çaldı. İki hırsızın mahalle içerisinde gezerken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlardan birini tespit etti. Sabır U., adlı şahıs, Akhisar Mahallesi'nde İnegöl Jandarma Jasat ve polis ekiplerince yakalandı. Karakolda ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK