Bingöl Valiliği, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Haziran ayında 82 kişinin yakalandığını duyurdu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Valiliği, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Haziran ayında 82 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan kişiler arasında uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, hırsızlık, mala zarar verme ve diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yakalanan kişilerin aralarında toplamda 21 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan M.C, 21 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan Ü.A, 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan Y.A, 11 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan B.K, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan R.B gibi suçluların da yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, cebir tehdit, hırsızlık, askeri ceza kanununa muhalefet gibi suçlardan 3 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.D, Ö.F.B, M.B, H.A gibi şahısların da yakalandığı bildirildi. Bunun yanı sıra çekle ilgili karşılıksız işlem sebebiyle 246 bin 400 TL para cezası bulunan S.B’nin de yakalananlar arasında olduğu ifade edildi.

Öte yandan 15 kayıp şahsın da bulunarak işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Bingöl Valiliği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve güveninin temini için emniyet ekiplerinin büyük bir özveriyle görevlerini sürdürdüğünü kaydetti.