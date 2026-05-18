Dönüm başına 100 lira gibi çok düşük bir ücretle sunulan drone ile sıvı gübreleme hizmeti, bölge çiftçisinden yoğun ilgi görüyor.

Belediye bünyesindeki Ziraat Mühendisi Rayif Köksöken, tarlalarda drone uygulaması yaparken aynı zamanda üreticilere hastalıklar ve çözüm yolları hakkında teknik danışmanlık da sunuyor.

Zirai insansız hava aracının ciddi avantajları bulunduğunu vurgulayan Köksöken, 'Drone, dekarda sadece 1 litre su tüketirken, geleneksel traktörle uygulamada bu miktar ortalama 20 litreyi bulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin dekarda gübreleme yaptık. 5 bin dekar için hesaplandığında; traktör 100 bin litre su tüketirken, drone sadece 5 bin litre su ile işi bitirdik.' dedi.

Hububat tarlasında traktör tekerleklerinin ekinleri ezmesi sonucu oluşan yaklaşık yüzde 10-15'lik zayiatın drone ile tamamen ortadan kalktığını dile getiren Köksöken, 'Traktörle atarken yaklaşık 1,5 milim püskürtüyor. Biz drone ile 100 mikron civarında spreyleme kullanıyoruz. Bitkilerin emilimi kolay oluyor ve verim artıyor. 10 dakikada 10 dekar uygulama hızı, büyük arazilerin çok kısa sürede taranmasını sağlıyor. Traktörle günlerce sürecek işlem, drone ile saatler içinde tamamlanarak işçilik maliyetleri minimize ediliyor' diye konuştu.

Muhtar İmren: Mazota para vermiyoruz ve daha kısa sürede bitiyor

Kestel'in Erdoğan Mahallesi Muhtarı Bülent İmren, traktörün, yüksek mazot tüketimi ve parça aşınması gibi maliyetleri bulunduğunu belirterek, 'Hem ürün belli bir seviyeye geldiğinde traktörle giremezsiniz. Tarla çamurlu ile traktör faydadan çok zarar verir. Ayrıca çok zaman kaybı. Drone ile mazota para vermiyoruz, kısa sürede bitiyor ve gübre daha etkili oluyor' ifadesini kullandı.

6 dönüme 12 sırt pompasıyla 4 saat çalışacaktı

Dönümüne sadece 100 lira ödediklerini dile getiren İmren, 'Bize göre bedava. Traktörle yapsam çok daha çok harcarım. Mesala benim enginar tarlama gübre attık. Baş kısımları oluştu traktörle giremem. Sırt pompasıyla atmam gerekiyor. 6 dönüme 12 sırt pompası atmam lazım. Geçen yıllarda attım. İnanılmaz yorucuydu. Drone geldi gübreyi 10 dakikada attı işi bitirdi. Bu kadar kısa zamanda bitmesi bize hem zaman kazandırıyor hem yormuyor. Kestel Belediye Başkanı'mıza desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Büyük kolaylık sağladı bize.'

Çiftçi Selahattin Ceylan (66) önceleri sırt pompasının çok kullanıldığını ardından traktörle atılmaya başlandığını anlatarak, 'İlaçta ve gübrede hem zaman hem maliyet büyük sorun oluyordu. Şimdilerde ise teknolojik makineler var. Drone havalanıyor bizim saatler süren işi dakikalar içinde bitiriyor. Biz sadece seyrediyoruz yorulmuyoruz ve daha az harcıyoruz. Büyük kolaylık. Kestel Belediye Başkanı'mıza gerçekten örnek olacak bu desteği için minnettarız' dedi.

Başkan Erol: 'Yerel kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz'

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, tarımsal üretimin önemine dikkati çekerek, bugüne kadar üreticilerin yanında olmaya çalıştıklarını aktardı.

Kırsalda refahı ve kalkınmayı önemsediklerini dile getiren Erol, yaptıkları çalışmalar ve üretimi destekleyen projelerle hem yerel kalkınmaya, hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Kestel'de özellikle zamandan, sudan ve yakıttan ciddi tasarruf sağlayan, verimde önemli etkisi bulunan drone hizmetinin 2 yıl önce başladığını belirterek, şunları söyledi:

'2024 mart ayından bugüne kadar 5 bin dekar alanda sıvı gübreleme yapıldı. Çiftçilerimiz bize başvuruyor, programlama yapılıyor ve uygun bir ücretle üreticinin tarlasında drone ile gübreleme yapıyoruz. Traktörle yapıldığında yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk kaybı önlemiş oluyoruz. Yağış sonrası oluşan çamurlu toprağa traktör giremezken, drone havadan müdahale ederek zaman kaybını önlüyoruz. Eğimli arazilerde devrilme riski olmadan güvenli uygulama yapabiliyoruz. Ziraat mühendisimiz drone ile çiftçinin tarlasına gidip işini yapıp dönüyor. Toprak ile teknolojiyi buluşturduk, çiftçinin sırtındaki önemi bir yüke destek olduk.'