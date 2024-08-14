AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü, Bursa İl Binası’nda yapılan bir etkinlikle kutlandı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, partinin 23. yıl dönümünü "ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla" kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, eski ve mevcut belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Gürkan, konuşmasına, "Partimizin 23. kuruluş yıldönümünü ilk günkü aşkla ve heyecanla kutluyoruz" sözleriyle başladı.

Gürkan, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu ve Türk siyasi tarihine eser siyasetiyle damgasını vurduğunu vurguladı. “İktidara geldiği ilk günden itibaren altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve spor gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla ülkemizin son 23 yılına eserleriyle damgasını vurmuştur” dedi.

AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana halkın teveccühünü kazandığını ve tüm seçimlerde birinci parti olarak çıktığını ifade eden Gürkan, “Her türlü engelleme çalışmalarına rağmen aziz milletimizin güven ve desteği sayesinde her seçimden başarıyla ayrıldık. Bugün, partimizin 23. kuruluş yıldönümünü ilk günkü aşkla ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Başkan Gürkan, AK Parti’nin 23 yıl boyunca dev projelerle Türkiye’yi buluşturduğunu, özgürlükleri genişlettiğini, ekonomiyi güçlendirdiğini ve ülkeyi dünyada saygın bir konuma getirdiğini belirtti. “Partimizin 23 yıllık başarı hikayesi, sadece bir siyasi hareketin değil, milletimizin iradesinin, cesaretinin ve inancının bir yansımasıdır” dedi.

Konuşmasının sonunda Gürkan, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günkü aşk ve heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma yüce Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti’mizin 23. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan izlendi.