Açıklamada, harekâtın Kıbrıs Adası’na barış ve huzur getirdiği vurgulanarak, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin bu operasyonla teminat altına alındığı belirtildi.

Bakanlık, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 51 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Kıbrıs Türkü’nün varlık ve güvenliği bu harekâtla korunmuş, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında, kendi bayraklarının gölgesinde güven içinde yaşamaktadırlar.” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Anavatan ve Garantör Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya, Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında millî davamız uğruna vatan ve millet aşkıyla canlarını ortaya koyup şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz." denildi.