KidZania İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, geçit törenleri, tiyatro gösterileri ve sokak danslarıyla çocuklar ve ailelerine coşkulu bir kutlama yapacak. 67 farklı aktivite alanında 120’den fazla rolü deneyimleyebilecekleri KidZania’da çocuklar hayallerindeki mesleklerle tanışma ve bayramın tadını doyasıya çıkarma fırsatı bulacak.

KidZania sokaklarında bayram coşkusu yaşanacak

Eğlence dolu bu özel günde, öğrenmenin ve özgürce yaşamanın tadını çıkarmak isteyen çocuklar için KidZania İstanbul’da program var. Pastavilla Çocuk Tiyatrosu gösterileriyle başlayacak olan 23 Nisan kutlamaları, çocukların yüzlerinde kocaman gülümsemeler oluşturacak. Ardından saat 14.00’teki görkemli geçit töreniyle başlayacak rengarenk parti, Çocuklar Ülkesi’nin sokaklarını 23 Nisan coşkusuyla dolduracak. Saat 16.00-17.00 arasındaki Erbulak Evi öğrencilerinin sahneleyeceği ‘Apartman Toplantısı’ tiyatro oyunu ise hem çocukları hem de aileleri sanatın güzel dünyasıyla buluşturacak.

5 saat boyunca farklı bir deneyim

Bayramda da Çocuklar Ülkesi, çocuklara güvenli ve hijyenik bir ortamda, arkadaşlarıyla bir arada eğlenerek öğrenme fırsatı sunacak. Bu farklı deneyim, Çocuklar Ülkesi’nin kapıları açıldığı andan itibaren başlıyor. Çocuklar Ülkesi’ndeki çeşitli ve eğlenceli aktiviteler, çocuklara sosyal, duygusal, dil becerileri, fiziksel yetenekler ve bilişsel gelişim açısından pek çok kazanım sağlayacak. Empati kurma, yeni kelimeler öğrenme, duyu organlarını geliştirme, soyut kavramları anlamlandırma durumları analiz etme gibi beceriler, burada çocukların gelişimine destek olacak.