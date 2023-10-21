Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Zulümle abat olanın sonu berbat olur" ifadesini kullandı.

Erbaş, Ayasofya Camii'nde okuduğu cuma hutbesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinirken, İslam'ın ilk yıllarında Mekke'deki Müslümanlara uygulanan baskı ve zulmü hatırlatarak İnşirah Suresi'ne vurgu yaptı. Bu surenin, her zorluğun ardından bir kolaylık geleceğini ifade ettiği inancını yansıttığını belirtti.

Erbaş, Filistin'de yaşanan zulmü vurgulayarak, masum insanların acımasızca katledildiğini, evlerin, camilerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını söyledi.

Eline kılıç alarak Cuma hutbesini okuyan Erbaş, Filistin’de yaşananları ‘soykırım’ olarak nitelendirdi.

Erbaş’ın Ayasofya’da okuduğu Cuma hutbesinde şu ifadeler yer aldı:

İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin’de, Gazze’de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz.

Tüm insanlığa seslenen Erbaş, "Buradan, mazlumların hamisi Fatih Sultan Mehmet 'in bize emaneti Ayasofya minberinden Tüm insanlığa sesleniyorum ve herkesi zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyorum. Unutmayın, tarihten ders alın. Zulümle abad olanın sonu berbat olur" dedi.