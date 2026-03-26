Dolandırıcılık vakaları nedeniyle son zamanlarda vatandaşların mağduriyetleri oldukça arttı. SMS üzerinden gönderilen linkler ile vatandaşları tuzağı çeken mesajlara önü tamamen kapatılacak.

1 NİSAN İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, istenmeyen aramaların önüne geçmek için yeni tedbirleri hayata geçiriyor. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek düzenleme ile iletişim kanalları üzerinden milli güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden faaliyetlerin engellenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, arama ve mesajlar aracılığıyla vatandaşları korku ve paniğe sürükleyen, dolandırıcılık amacı taşıyan ya da yasa dışı bahis ve kumar içerikli iletişimlerin önüne geçilecek.

ELEKTRONİK İMZA İLE GİRİŞ YAPILACAK

Yurt dışından Türkiye’deki abonelere gönderilen SMS ve MMS’lerde internet bağlantısı (URL vb.) bulunması durumunda, bu mesajlar artık kullanıcılara ulaştırılmayacak. Ayrıca, mesaj gönderimine imkân sağlayan sistemlerin giriş ekranlarında, gönderici ya da yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile doğrulama yapması zorunlu hale getirilecek.

YASAKLANACAK

1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu. Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.