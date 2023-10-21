Bursa'da, polis ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Uludağ yolu üzerinde "huzur" denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan kişiler ve 2 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Uludağ yolu üzerinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında çevreye rahatsızlık veren, alkollü olan ve aranması bulunan birçok kişi, polis ekiplerince hızla yakalandı. Toplamda 443 kişi ve 244 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, 12 farklı suç dosyasından aranan ve 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan birçok kişi ile birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 5 gram uyuşturucu madde ile biri kurusıkı 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı zamanda, trafiği tehlikeye atan alkollü sürücülere müsamaha gösterilmedi. 11 sürücüye toplamda 29 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür uygulamaların vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak için yapıldığını ve bu çerçevede çalışmaların devam edeceğini duyurdu.