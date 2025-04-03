CHP, 6 Nisan Pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Olağanüstü Kurultay düzenleyecek. "Darbeye Karşı Milli İrade" sloganıyla gerçekleştirilecek olan kurultay, seyircisiz yapılacak. Bin 323 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkan, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek. PM listesindeki değişimin sınırlı olması beklenirken, yönetimin seçimlere çarşaf liste mi yoksa blok listeyle mi gireceği henüz netlik kazanmadı.

Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olarak yarışması bekleniyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusuydu.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik adaylık iddialarına yanıt vererek, “Herkes beni aday gösteriyor ama ben aday değilim.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, davet edilmesi halinde kurultaya katılacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Karar, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin usulsüzlük soruşturması nedeniyle alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla bu adımı attıklarını açıklamıştı.