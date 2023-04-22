Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kadınlara seslendi.ANKARA (İGFA) - Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Neyse biz işimize dönelim. Ev hanımlarına Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" diyerek, kadınlara yönelik “Aile Destekleri Sigortası” projesini anlattı.

Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'na ilişkin, "Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz, ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız" dedi.