İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcuları ziyaret ederek bayramlaştı.

İnegölspor yarın (Pazar) Sivas Belediyespor’u konuk edecek. Ekibimiz 3 puana odaklanarak bugün kulüp tesislerinde antrenmana devam etti. Kulüp başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ise antrenman öncesi moral ziyareti gerçekleştirerek teknik ekibi ve futbolcularla bayramlaştı.

Ziyarette açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Müslüman bir ülkede yaşamamıza rağmen bayramda futbol müsabakaları ertelenmiyor ve oynanıyor. Bu durumu kınıyorum. Oysa ki yılbaşı gibi bizim kültürümüze ait olmayan bazı günlerde tatiller yapılıyor. Bayramda da futbolcularımızın aileleriyle birlikte geçirmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda bu konuyla alakalı düzenleme olur. Yarın Sivas ile önemli bir maçımız var. İnşallah galibiyeti alırız ve taraftarlarımıza çifte bayram yaşatırız” dedi.

Takım Kaptanı Yılmaz Özeren ise, “Başkanımızın da dediği gibi bizim için buruk bir bayram oluyor çünkü ailelerimizden uzağız. Tabi ki sizler geliyorsunuz ve bir nebze telafi ediyorsunuz, bizleri mutlu ediyorsunuz. Yarın ki maçla birlikte de inşallah galip geliriz ve taraftarımıza bayram hediyesi vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.