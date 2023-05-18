Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında satır başları şu şekilde;

Sevgili halkım, 14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü Cumhuriyetimiz için, devletimiz, milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün 2 aday ve 2 farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden biri de gerçekleri söylemek. İlk turda bize inanan 25 milyon seçmen olmak üzere, oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı değişim mesajı çıktı. AK Parti 7 puan geriledi. Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar.

Bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci, Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben açıkçası karşımda daha mert daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajlardan medet ummayan adayları hak ediyor. Doğruca eleştiren yürekli insanları hak ediyor. Ancak siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi çaresizlik içinde iftira ve karalama kampanyaları ile aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadılar.

Sonuçta, milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini ortaya koydu. Bize de çok etkili bir başka mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi gidip tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Bu güzel memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi bu alanda sarf edeceğiz.

YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim. Tüm tutanaklar elimizde. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. Bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor.

"ÇOK DAHA FAZLA SANDIK GÖREVLİSİ VE MÜŞAHİDE İHTİYACIMIZ VAR"

28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil, 5 müşahite ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit kadın ve erkek sandık görevlisine de müşahite de ihtiyacımız var.

"GELELİM ŞU TERÖR MESELESİNE..."

Gelelim şu terör meselesine. Bize iftira atmaya çalışan Erdoğan ile bir konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütlerine ile masaya oturan. Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Buradan ilan ediyorum, ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar yolu izlemeyeceğim, nokta. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin? Sen değil misin şanlı TSK'ya kumpas kuran. Bu millet bunları bilmiyor mu? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğe kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla durmayacağım.

"TÜM MÜLTECİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİM"

Açıkça söylüyorum, sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy için Türkiye vatandaşlığını sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta. İki torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını soracağım. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedin. Şimdi kendini, aileni zengin ettin. Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buradan ilan ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Burunlarından fitil fitil getireceğim.

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