Geçtiğimiz yaz AK Parti’den istifa eden seçim öncesi İYİ Parti’ye geçen eski Ahıskalılar Dernek Başkanı Mehmet Taş, AK Parti’den neden istifa ettiğini açıkladı.

2022 yılında AK Parti’den istifa ederek dikkatleri üzerine çeken eski Ahıskalılar Dernek Başkanı Mehmet Taş, 13 Mayıs tarihinde İYİ Parti’ye üye olması dikkatleri üzerine çekmişti.

AK Parti’den istifası nedeniyle eleştiri okları üzerine çeken Taş, AK Parti’den neden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Taş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

DESTEK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER VERMEDİLER

Kendilerine söz verildiğini sözlerin tutulmadığını belirten Mehmet Taş "Değerli Dost Arkadaş bildiklerim, bir Haftadır neden AK Parti’den ayrıldım. İYİ Partiye üye oldum diye adeta vatan haini yerine koyan linç eden dost bildiklerime neden ayrıldığımı kısaca anlatayım. Çoğunuzun bildiği gibi son yerel seçimlerde Alanyurt’ta Ahıska Kültür merkezi için seçim sonrasına söz almıştık. Alper başkan yer tahsisi yapacaktı, Alinur başkanımızda malzeme desteği verecekti bizlerde yıllardır hayalini kurduğumuz Ahıska Kültür merkezimize kavuşacaktık. Seçim sonrası üç defa dilekçe verip başvuru yaptığımızda çeşitli nedenlerle reddedildi. Bu konuyu Ayhan Salman vekilimiz dahil ilçe başkanımız parti yöneticileri dahil bir çok kişi biliyordu, hepsiyle defalarca görüştük yüzlerce insanımızın önünde söz verildiğini bu nedenle yer tahsisinin yapılmasını anlattık talep ettik fakat her defasında destek vereceklerini söylediler, fakat olmadı."

SORUN ÇÖZÜLMEDİ AK PARTİ’DEN İSTİFA ETTİM

Verilen sözlerin tutulmadığı, sorunların çözülmediği için AK Parti’den istifa ettiğini söyleyen Taş “En son Alper başkanımızla görüştüğümüzde aslında ben söz vermedim Alinur başkan verdi bir çok dernek yer istiyor o yüzden zor dediğinde bende yer sorunun çözülmeyeceğine kanaat getirdim ve bende 2022 yılı ortalarında bireysel tepki olarak yıllardır mensubu olmaktan onur duyduğum Ak Parti üyeliğimden istifa ettim.”

İLÇE BAŞKANI ARADI

Kendisini ilçe başkanı Mustafa Durmuş’un aradığını öne süren Taş “İlçe başkanımız aradı başkanım çözülmeyecek konu değil çözeriz ayrılmayın dedi fakat anladığım bunlar bizim arka bahçemiz düşüncesiyle bir çözüm olmadı.”

YUVADAN UÇUP GİTMEMİZE GÖZ YUMULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimseyi kırmayın kalplere girmeye çalışın sözüne dikkat çeken Taş, “Şimdi soruyorum madem bize değer veriyorlar madem onlar için önemliyiz Cumhurbaşkanımızın kimseyi kırmayın gönüllere girin demesine rağmen neden kırıldık yuvadan uçup gitmemize göz yumuldu, ben mi suçluyum yuvadan uçup gitmemize ses çıkarmayanlar mı? Son olarak Alper başkanımızdan Ak Parti ilçe başkanımızdan ve yer verilmesi için baskı kurduğum tüm parti yöneticilerimizden taleplerinizde ısrarcı olduğum için özür diliyorum. Not neden İYİ Partiye üye oldum detaylı yazacağım.”

Fahrettin Eniş