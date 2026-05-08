CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel'in konuşmalarında en dikkat çeken noktalardan biri ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili olanlardı. Kulislerde AK Parti'ye katılımın salı günü İl Başkanları Toplantısı sırasında olacağı, Köksal’ın rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı konuşuldu. Öte yandan CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı'nın da AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Programda konuya değinen Özel, şu ifadeleri kullandı;

"ARIYORUZ, AÇMIYOR"

"Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, 'Arıyoruz, açmıyor' dediler. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti’ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu. Bir yalanlama gelmedi.

Diğer taraftan Keçiören Belediye Başkanı… Biliyorsunuz Osman Gökçek ve AK Parti’nin bir önceki Keçiören Başkanı ve son seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, ısrarla "Partimizin kapısında, AK Parti’ye gelmeye çalışıyor" diye açıklamalar yapıyordu.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Bu şartlar altında kendisine sormuştum. O bana “İnanın gözünüzün içine bakarak söylüyorum, böyle bir şey yok” demişti. Birden AK Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler çıkmıştı. O da telefonları kapatmıştı."