Türkiye siyasetinde erken seçim ve olası cumhurbaşkanı adayları tartışılmaya devam ederken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Nagehan Alçı’nın YouTube kanalında konuşan Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda aday olacağını açıkladı. Ayrıca ikinci tur senaryosunda Mansur Yavaş’a destek verebileceklerini belirtti.

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ KESİLDİ"

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreçlere değinen Erbakan, yaşanan gelişmelerin cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından etkili olduğunu öne sürdü.

Erbakan, “Sayın İmamoğlu zaten şu anda tutuklu bulunuyor ve yargılaması devam ediyor. Aynı zamanda diplomasıyla ilgili de problemler oldu ve aday olmasının aslında önü bir anlamda kesilmiş oldu” dedi.

İmamoğlu’nun kamuoyu araştırmalarında güçlü bir profil çizdiğini belirten Erbakan, yaşanan sürecin siyasi etkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

“MANSUR YAVAŞ İÇİN DE HAZIRLIK VAR”

Röportajda Mansur Yavaş hakkında da konuşan Erbakan, benzer bir sürecin Yavaş için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti.

Alçı’nın “Sizce Mansur Yavaş’la ilgili bir hazırlık mı var?” sorusuna Erbakan, “Hazırlık bence var diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Erbakan, “Anketlerde kim Tayyip Bey’in karşısında bir başarı elde edebilme ihtimali gösterirse bununla ilgili hazırlıkları yapıyorlar” diyerek Yavaş’ın da siyasetin dışına itilmek istendiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da net konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin kendi adayıyla seçime gireceğini ve hazırlıkların bu doğrultuda sürdüğünü belirtti.

2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatan Erbakan, aynı durumun tekrar yaşanmasının “siyasi, mantıki ve sosyal olarak doğru olmayacağını” söyledi.