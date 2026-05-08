Çiftçilerin beklediği destek ödemelerine ilişkin müjde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Bakan Yumaklı, bugün çiftçilerin hesaplarına 5 milyar 487 milyon 118 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu. Yumaklı, ödemelere ilişkin bilgiyi NSosyal hesabından paylaştı.

MİLYARLARCA LİRA DESTEK HESAPLARA YATIRILACAK

Gelenekten geleceğe uzanan köklü tarım kültürünü koruyup, toprağına sahip çıkan üreticileri her alanda destekleyerek kırsaldaki yaşamı daha güçlü kıldıklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 487 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

BİRÇOK ALANA DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu/oğlak) olarak 5 milyar 121 milyon 978 bin 870 lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 201 milyon 261 bin 160 lira, kırsal kalkınma yatırımı desteği olarak 84 milyon 692 bin 350 lira ve lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 79 milyon 185 bin 620 lira olmak üzere toplam 5 milyar 487 milyon 118 bin lira ödeme yapılacak.

