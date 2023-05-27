CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İnegöllü vatandaşlara mesaj atarak Millet İttifakı CUmhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnegöl’ü 6 ay içinde il yapacağının sözünü iletti.

Cep telefonlarına kısa mesaj gönderen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Değerli İnegöllüler, 13. Cumhurbaşkanını seçerken, İnegöl içinde karar vereceksin. 6 ay içinde İnegöl’ü il yapacağım. Kemal Kılıçdaroğlu.”

HASAN ÖZTÜRK; İNEGÖL’ÜN İL OLMA SÖZÜNÜ ALDIM

14 Mayıs’ta gerçekleşen milletvekilliği seçimlerinde CHP’den Bursa 2. Bölge 1. Sıradan milletvekili seçilen Hasan Öztürk yaptığı açıklamada iktidara gelmeleri durumunda en geç 6 ay içinde İnegöl’ün il olacağını açıkladı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnegöl’ün il olması konusunda kendisine söz verdiğini, seçilmeleri durumunda en geç 6 ay içinde İnegöl’ün il olması için çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde "Yarın sandık başına gidip 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceksiniz. Bu, aynı zamanda İnegöl için bir il olma referandumudur. Cumhurbaşkanı seçildiğimde gerekli işlemleri tamamlayıp en geç altı ay içinde İnegöl’iü il yapacağıma ilişkin kararlılığımı sizlere bir kez daha hatırlatıyorum. Seçim sonuçlarının İnegöl ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde bir söz verilmiştir. Bu dakikadan itibaren İnegöl'ün idari statüsüne ilişkin kaderi İnegöllülerin elindedir. İnegöllüleri İnegöl’ün il olması için Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermeye davet ediyorum.”