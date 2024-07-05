Kocaeli’de havada süzülen parlak cismi gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Cismin meteor ve roket olduğunu iddia eden vatandaşlar merakla süzülen cismi izledi.

Kocaeli’de havada parlak cisim vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Merak uyandıran cismi gören vatandaşlar, "Vallahi bir şey düşüyor, roket herhalde, uydu değil bu. Bu ne, anlamadım? Meteor düşüyor. Meteor bu, 3 parça halinde, bulursak zengin oluruz" gibi konuşmalarla görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.