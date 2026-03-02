Başiskele'de düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel eğlence programı gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat faaliyetleri, her yaş grubuna hitap eden programlarla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çocuk etkinliğine, ilçe sakinleri ve minikler yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında sahnelenen kukla, illüzyon, jonglör ve balon gösterileri çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar söylenen şarkılara eşlik edip düzenlenen yarışmalara katılarak sahne deneyimi de yaşadı. Ailelerin de çocukların eğlencesine ortak olduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.