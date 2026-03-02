Yeşilova Mahallesi'ndeki bir fırının önünde 27 Şubat'ta iftar için pide sırası bekleyen İ.Y., husumetlisi F.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Y. hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan şüpheli F.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı F.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin silahla yaraladığı İ.Y. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, daha önce konuyla ilgili şikayetçi olup dava açmasına rağmen parasını tahsil edemediğini ve bu sebeple aralarında husumet başladığını söylediği öğrenildi.