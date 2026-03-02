Mücadelenin 7. dakikasında Konya temsilcisinden Sampson Sarfo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Gebze ekibi, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, 40. dakikada Hüseyin Bozkuş, 42. ve 45. dakikalarda ise Serkan Dereli'nin kaydettiği gollerle müsabakadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı adını bir üst tura yazdırdı.

Öte yandan, kupada yoluna devam eden Gebze temsilcisinin ligde ise 30 puanla 3. sırada yer aldığı belirtildi.