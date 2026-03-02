Kartepe Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında Sakal-ı Şerif ile Kabe örtüsü vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Kent Meydanı'nda bulunan Sanat Evi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i ve Kabe örtüsünü yakından görme imkanı buldu. Kutsal emanetleri görmek isteyen vatandaşlar, sergi alanında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Programa katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte soluduklarını belirtti.

Kocaman, mübarek günlerde gönülleri birleştiren çok özel anlar yaşadıklarını vurgulayarak, 'Bu mübarek akşamda gönüllerimizi birleştiren çok özel bir anı yaşıyoruz. Sadece Sakal-ı Şerif'i değil, Kabe'nin o muazzam örtüsü de Kartepemizle buluştu. Bu manevi hazineyi ziyarete açmak, Ramazan'ın ruhunu birlikte solumak bizim için en büyük hizmettir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinliğe katılanlar, kutsal emanetleri ziyaret etmenin yanı sıra Sanat Evi bünyesinde yer alan geleneksel ramazan sergilerini de gezme fırsatı buldu.